Ванга о 2023 годе: «Америке придет конец после усиления влияния Красного Дракона»

Ванга. Фото: Global Look Press

Ванга. Фото: Global Look Press

Согласно предсказанию, покой нам будет только сниться.

Предсказания болгарской провидицы Ванги часто сбывались. Она сделала столько предсказаний, что хватит не на одно поколение. Про 2023 год она говорила с беспокойством - будут конфликты, «очищения», пандемии. Скучно не будет, в общем.

Ванга также пояснила, какой мировой порядок будет на планете в 2023 году.

«Мировому господству Америки придет конец после усиления влияния Красного Дракона», - говорится в ее предсказании.

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Под Красным Драконом Ванга подразумевала Китай, который в последние годы наращивает экономическую и военную мощь.

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