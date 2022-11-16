Ванга о 2023 годе: «Америке придет конец после усиления влияния Красного Дракона»

Предсказания болгарской провидицы Ванги часто сбывались. Она сделала столько предсказаний, что хватит не на одно поколение. Про 2023 год она говорила с беспокойством - будут конфликты, «очищения», пандемии. Скучно не будет, в общем.

Ванга также пояснила, какой мировой порядок будет на планете в 2023 году.

«Мировому господству Америки придет конец после усиления влияния Красного Дракона», - говорится в ее предсказании.

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Под Красным Драконом Ванга подразумевала Китай, который в последние годы наращивает экономическую и военную мощь.