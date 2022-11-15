Предсказание Ванги на 2023 год: «Большой брат придет на чужую землю»

В конце 80-х годов Ванга предсказывала, что 2023 год станет сложным для всего человечества. По ее словам, в мире наступит «очищение». Без глобальных конфликтов не обойдется.

«Большой брат придет на чужую землю и заберет принадлежащее ему по праву. Недруги, пришедшие с Запада тоже возьмут то, что принадлежало им столетиями», - говорится в ее предсказании.

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Эксперты поясняют, что скорее всего Ванга имела ввиду, что страна, на территории которой сейчас ведутся боевые действия, перестанет существовать как когда-то давно. Одни заберут свое, другие - свое.