Прирастаешь как магнит: назван знак зодиака с небывалой красотой

Астрологи считают, что Водолеи обладают небывалой красотой, которая притягивает противоположный пол неким магнитом. Даже если формы у представителей этого созвездия неидеальны - они способны очаровать практически любого человека и остаться в сердце навсегда.
Женщины-Водолеи, как правило, стройные, обладают гладкой кожей. Они излучают мощную энергетику и поражают своей добротой и преданностью.
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Мужчины-Водолеи обладают нестандартным мышлением и не спешат открывать свое сердце каждой женщине.