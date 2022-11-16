Прирастаешь как магнит: назван знак зодиака с небывалой красотой

Астрологи считают, что Водолеи обладают небывалой красотой, которая притягивает противоположный пол неким магнитом. Даже если формы у представителей этого созвездия неидеальны - они способны очаровать практически любого человека и остаться в сердце навсегда.

Женщины-Водолеи, как правило, стройные, обладают гладкой кожей. Они излучают мощную энергетику и поражают своей добротой и преданностью.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Мужчины-Водолеи обладают нестандартным мышлением и не спешат открывать свое сердце каждой женщине.