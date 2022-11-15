Весы - изысканные, Рыбы - нежные: рейтинг самых красивых знаков зодиака

Астрологи считают, что красота дается далеко не всем. И связано это часто бывает с гороскопами. Какие-то представители созвездий от природы прекрасны, а кому-то приходится усиленно над собой работать, чтобы хорошо выглядеть.

Самые изысканные, по мнению астрологов - Весы. Природа наградила красивой внешностью представителей этого знака зодиака. Причем именно Весам удается сохранить привлекательность на протяжении долго времени. И они никогда не выглядят на свой реальный возраст.

У женщин - выразительные черты лица, красивые формы тела, утонченные руки. Мужчины - от природы завоеватели. Они готовы пойти на любые уловки, чтобы завладеть понравившейся женщиной.

На втором месте - Рыбы. Астрологи называют представителей этого созвездия нежными. Они загадочные, скромные и чувствительные, способные очаровать практически любого. Их красота утонченная, в Рыбах нет агрессии.

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А у Тельцов, по мнению астрологов, скрытая красота. Хоть представители этого знака зодиака и прекрасны, но они склонны к полноте. При этом они нежные и чувственные натуры, которые любят комфорт и удовольствия во всех видах.