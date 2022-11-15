«Хочется обсудить приятное»: Василиса Володина анонсировала наступление благоприятного периода счастья

Известный астролог Василиса Володина сделала благоприятный прогноз для всех знаков зодиака на текущие дни.
Сложный период — между солнечным и лунным затмениями — позади. И сейчас светила благоволят ко всем знакам зодиака.
«Сейчас на небе «два счастья» — Юпитер и Венера — устроили свидание. Хочется обсудить приятное. Юпитер — большое счастье — отвечает в гороскопе за вес в обществе и социальную реализацию (посты, почести, денежные блага, ученые степени, признание, успешный успех). Венера — малое счастье — за то, что способно радовать человека каждый день — комфорт и удовольствия, красота окружающего мира, любовь», — написала в телеграм-канале Василиса Володина.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Поскольку планеты по-разному управляют разными знака зодиака, то и представление о счастье у каждого свое. Кто-то может довольствоваться малым, а кому-то нужно все.
«Например, Тельцам и Весам важнее именно «малое счастье» здесь и сейчас. Ракам, Львам и Стрельцам — важнее иметь большое. Рыбам важно иметь и большое, и малое (оригиналы!). С остальными хитрее», — добавила Василиса Володина.