«Хочется обсудить приятное»: Василиса Володина анонсировала наступление благоприятного периода счастья

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Поскольку планеты по-разному управляют разными знака зодиака, то и представление о счастье у каждого свое. Кто-то может довольствоваться малым, а кому-то нужно все.