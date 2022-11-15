Планеты сошлись душевно: Володина рассказала, какое счастье ждет каждого в ближайшее время

Василиса Володина в своем Telegram-канале «Василиса Володина» рада была сообщить, что звезды сошлись 15 ноября благоприятно. Люди будут ощущать позитив, тепло и праздник в душе и далее – почти две недели.

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«Сейчас на небе «два счастья» - Юпитер и Венера – устроили свидание. Хочется обсудить приятное. Юпитер – большое счастье – отвечает в гороскопе за вес в обществе и социальную реализацию (посты, почести, денежные блага, ученые степени, признание, успешный успех).

Венера – малое счастье – за то, что способно радовать человека каждый день – комфорт и удовольствия, красота окружающего мира, любовь», - поведала астролог.

Она заметила, что планеты к тому же управляют разными знаками зодиака по-разному. И каждый знак зодиака предпочитает свое счастье. Кто-то тяготеет к большому, а кто-то к малому.