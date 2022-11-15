«Сегодняшний день обещает многие блага»: Володина порадовала добрым прогнозом

Мы забудем про рутину, а наши дела неожиданно вдруг будут идти легко и приятно. Самое приятное, что теплота в душе и ощущение приподнятости сохранится у нас надолго.

«Сегодняшний день обещает многие блага. Как будто увидел фото с тропического острова и мысленно очутился там, стряхнув серость северных будней. Точный трин Венеры и Юпитера способствует.

Все должно получаться легче, гармоничнее, более складно, понятно и отчетливо. А еще начиная с сегодняшнего дня и в течение нескольких недель в жизни будет ощущаться больше… праздника, что ли. Светлого и радостного», — написала Володина.