«Любовь спасет мир»: астролог Урусэль дала позитивный прогноз на будущее

Юлия Урусэль.

Юлия Урусэль. Фото: соцсети

Знак Стрельца принесет удачу людям и приятное состояние души.

Астролог Юлия Урусэль в программе «Доброе утро» канала «Россия 1» рассказала, что подсказали ей планеты. Приятно, что уже 16 ноября многие почувствуют, что их жизнь налаживается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

А 15 ноября порадует народ денежным аспектом Венеры с Юпитером. Одним он принесет неожиданные подарки, а другим - премию и долгожданное путешествие. Однако кое-кто переоценит свои финансовые силы и совершит необдуманные траты.

«В среду Венера перебежит в знак Стрельца. Что сильно разрядит мрачную обстановку на небе и мы почувствуем, что любовь спасет мир. А позитивный аспект Меркурия с Юпитером увеличат наши шансы на удачу в проведения переговоров, встреч или обращения за поддержкой к руководству», - порадовала Урусэль.

Астролог посоветовала больше общаться с окружающими, что может принести важные знакомства и интересные предложения.

Читайте также