«Любовь спасет мир»: астролог Урусэль дала позитивный прогноз на будущее

Астролог Юлия Урусэль в программе «Доброе утро» канала «Россия 1» рассказала, что подсказали ей планеты. Приятно, что уже 16 ноября многие почувствуют, что их жизнь налаживается.

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А 15 ноября порадует народ денежным аспектом Венеры с Юпитером. Одним он принесет неожиданные подарки, а другим - премию и долгожданное путешествие. Однако кое-кто переоценит свои финансовые силы и совершит необдуманные траты.