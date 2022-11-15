«Любовь спасет мир»: астролог Урусэль дала позитивный прогноз на будущее

Астролог Юлия Урусэль в программе «Доброе утро» канала «Россия 1» рассказала, что подсказали ей планеты. Приятно, что уже 16 ноября многие почувствуют, что их жизнь налаживается.
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А 15 ноября порадует народ денежным аспектом Венеры с Юпитером. Одним он принесет неожиданные подарки, а другим - премию и долгожданное путешествие. Однако кое-кто переоценит свои финансовые силы и совершит необдуманные траты.
«В среду Венера перебежит в знак Стрельца. Что сильно разрядит мрачную обстановку на небе и мы почувствуем, что любовь спасет мир. А позитивный аспект Меркурия с Юпитером увеличат наши шансы на удачу в проведения переговоров, встреч или обращения за поддержкой к руководству», - порадовала Урусэль.
Астролог посоветовала больше общаться с окружающими, что может принести важные знакомства и интересные предложения.