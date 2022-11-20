Нас ждут серьезные вызовы: что будет в воскресенье, 20 ноября

Рыбы
Транзит Луны может сделать вас сегодня немного нетерпеливыми. Найдите способы сосредоточиться и развить достигнутые успехи, а не вносить масштабные изменения. Действуйте медленно и уверенно! Обязательно отдохните, если вам нужно поразмышлять и удовлетворить свои духовные или эмоциональные потребности. Отдохните от повседневной рутины и проведите некоторое время в одиночестве.
Стрельцы
Не позволяйте ничему и никому испортить ваше настроение. Вокруг вас может быть много людей, которые могут пытаться раздражать вас, но не позволяйте им вторгаться в ваше личное пространство. Откажитесь от участия в делах, которые вас не касаются.
Львы
Возможно, вам захочется сделать что-то совершенно необычное, так как обычная рутина может показаться вам сегодня не очень привлекательной. Сегодня вы склонны игнорировать важные дела, которые требуют вашего немедленного внимания. Постарайтесь вдохнуть жизнь в свои текущие приоритеты или проекты, а не гнаться за чем-то новым.