Нас ждут серьезные вызовы: что будет в воскресенье, 20 ноября

Рыбы

Транзит Луны может сделать вас сегодня немного нетерпеливыми. Найдите способы сосредоточиться и развить достигнутые успехи, а не вносить масштабные изменения. Действуйте медленно и уверенно! Обязательно отдохните, если вам нужно поразмышлять и удовлетворить свои духовные или эмоциональные потребности. Отдохните от повседневной рутины и проведите некоторое время в одиночестве.

Стрельцы

Не позволяйте ничему и никому испортить ваше настроение. Вокруг вас может быть много людей, которые могут пытаться раздражать вас, но не позволяйте им вторгаться в ваше личное пространство. Откажитесь от участия в делах, которые вас не касаются.