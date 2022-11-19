Каким знакам зодиака надо поберечь здоровье в субботу, 19 ноября

Овны

Сегодня вас могут мучить головные боли, вызванные стрессом, поэтому не торопите события. Мелкие недовольства не стоят головных болей, которые они вызывают, поэтому вы должны успокоить себя. Занимайтесь йогой для максимального снятия стресса.

Козероги

Избегайте умственного напряжения, так как это может снова усугубить существующую или даже давно забытую проблему со здоровьем.

Раки

Будьте осторожны за рулем сегодня. Звезды указывают на то, что вы можете попасть в небольшую аварию на дороге, особенно если вы водите спортивный автомобиль. Будьте начеку и соблюдайте скоростной режим. Убедитесь, что ваш ремень безопасности пристегнут.