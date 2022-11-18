Паника и усталость: что нас ждет в пятницу, 18 ноября

Астролог Мирелла Гасанова считает, что в пятницу, 18 ноября, предпочтительнее оставаться дома.

Стрельцы

Движение Луны усугубляет ваше растерянное состояние. Ваша склонность к панике в такие моменты, когда необходимо сохранять спокойствие, усугубляет ситуацию. Звезды советуют вам сделать паузу и спокойно прислушаться к себе, чтобы найти причину вашего замешательства. Если необходимо, выразите свои мысли, записав их или обсудив с семьей и друзьями. Это поможет вам очистить свой разум.

Козероги

Сегодня вы можете почувствовать усталость. Чтобы сохранить здоровые отношения с окружающими, сегодня вы должны оставаться в тени. Чтобы избежать проблем, будьте осторожны в разговоре с другими и мягки с окружающими.