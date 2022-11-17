Три знака зодиака, которых удача будет ловить за хвост в четверг, 17 ноября

Тельцы

Вы ощутите высокий уровень энергии и положительные вибрации на профессиональном фронте. Высокий уровень мотивации отразится на вашей работе. Вы будете осыпаны благодарностями от начальства. Это время быть счастливыми, и вы будете избавлены от любого рабочего давления. Положение планет поможет вам обрести ясность, и любой нереализованный проект наконец-то сдвинется с мертвой точки.

Скорпионы

Положение Луны может дать вам нужный импульс для внесения определенных изменений в вашу жизнь. Этот день может оказаться удачным для того, чтобы внести в вашу жизнь что-то новое. Пришло время решиться и превратить задумки в реальные действия. Определите свои проблемные области и разработайте практическую стратегию для их решения.

Водолеи

Влияние Луны в Тельце оживляет вас и указывает на то, что вам необходимо избавиться от всего негативного в вашей жизни. Скорее всего, вы почувствуете сильное желание расстаться с вредными привычками, которые, возможно, держат вас в ловушке уже некоторое время. Вы начинаете видеть вещи в новом свете, даже свои отношения.