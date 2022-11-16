Раздражительность и сбои в делах: что нас ждет в среду, 16 ноября

Астролог Мирелла Гасанова считает, что среда, 16 ноября, будет самым неблагоприятным днем на этой неделе, когда раздражительность и сбои в делах и коммуникации будут постоянно давать о себе знать.

Девы

Ваше настроение будет переменчивым и вам будет трудно сосредоточиться в течение всего дня. В этот момент вам нужно взять себя в руки и следить за тем, чтобы на работе не было ошибок. Избегайте разочарований в себе. Это просто этап, и вскоре вы снова станете самим собой. Терпение - вот ключевой момент, который поможет вам оставаться на плаву и постепенно пройти этот сложный этап, который не дает вам покоя.