Что Глоба сказала Весам, Близнецам и Водолеям: не будьте наивными, учитывайте свои интересы

Тамара Глоба в своем гороскопе на 15 ноября посоветовал людям простить все обиды и недопонимания. Желательно также избавиться от старых вещей.

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Представителям воздушных знаков желательно обратить внимание на свою эмоциональную сферу.

Близнецам астролог советовала не быть слишком наивными, не брать подарки от людей, которые навязываются и не входят в число близких.

Весам стоит проявить внимательность к финансовой стороне жизни и наконец-то осознать, что слишком много внимания вы уделяете проблемам любимого человека и чересчур мало - своим.