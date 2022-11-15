Что Глоба сказала Весам, Близнецам и Водолеям: не будьте наивными, учитывайте свои интересы

Тамара Глоба в своем гороскопе на 15 ноября посоветовал людям простить все обиды и недопонимания. Желательно также избавиться от старых вещей.
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Представителям воздушных знаков желательно обратить внимание на свою эмоциональную сферу.
Близнецам астролог советовала не быть слишком наивными, не брать подарки от людей, которые навязываются и не входят в число близких.
Весам стоит проявить внимательность к финансовой стороне жизни и наконец-то осознать, что слишком много внимания вы уделяете проблемам любимого человека и чересчур мало - своим.
А вот Водолеям как раз наоборот нужно быть внимательнее к близким и помочь им разобраться с их проблемами. Порадуют новые перспективные предложения.
Источник: rsute.ru.