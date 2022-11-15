Рак, Скорпион и Рыбы могут причинить боль: Глоба советовала водным знакам быть осторожнее

Ракам может сильно не понравиться поведение кого-то из близких. Из-за этого они могут надолго и всерьез уйти в себя. Это категорически нельзя делать. Не бойтесь причинить этому человеку боль, выскажите ему прямо все, что накипело - так надо для вас обоих. Свободные раки могут встретить свою судьбу в Сети.

Скорпионы могут сильно обидеть близких из-за брошенных на ветер слов, необдуманных выражений. Лучше проявить выдержку и не провоцировать конфликты. Кое-кто захочет вас вывести из себя, не ведитесь на это.

Рыбы могут из-за своей чрезмерной навязчивости подпортить отношения с близкими и друзьями. Уберите из головы лишнее и дайте людям немного свободы, от этого лучше будет всем. Стоит обратить внимание 15 ноября на здоровье и не отклоняться от задуманного плана действий.

Источник: rsute.ru.