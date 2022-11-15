Глоба: Телец, Дева и Козерог – в шаге от ссор, обид и разрыва отношений

Тамара Глоба советует отвлекаться во вторник на домашние дела и спокойное общение с близкими и не вступать в конфликты. Земные знаки Телец, Дева, Козерог – не исключение.

Тельцам нужно соблюдать дистанцию с окружающими и не принимать близко к сердцу сказанное другими людьми. Вечер желательно провести с близкими.

Девам стоит проявить во вторник сострадание, иначе можно столкнуться с упреками со стороны окружающих. Неожиданно может всплыть старая ошибка. С осторожностью нужно отнестись к покупке продуктов, читайте этикетки.

Козерогу не нужно вступать в конфликты с родней, это может иметь неприятные последствия. Цените тех, кто дорожит общением и связью с вами по-настоящему. Не предавайте близких. Может неожиданно проявиться старая симпатия. Сами решайте, нужна ли она в настоящее время.

Источник: rsute.ru.