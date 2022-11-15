Тамара Глоба: что нужно делать 15 ноября Овнам, Львам и Стрельцам – как избежать бед

Астролог Тамара Глоба предостерегла огненные знаки зодиака 15 ноября от необдуманных поступков и рассказала, что нужно делать им, чтобы не натворить бед.
Овнам нужно постараться не допустить возвращения в свою жизнь людей, которые уже когда-то разочаровывали. Они хотят вновь вторгнуться в ваше доверие, сторонитесь их. Займитесь чем-то земным и понятным, например, уборкой дома. Это отвлечет и позволит расслабиться.
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Львам стоит обратить внимание на свое поведение и не забыть про обещания, которые ранее дали другим людям. Помнить об ответственности за свои слова сегодня особенно важно. Глоба рекомендовала общаться 15 ноября Львам с людьми, которые благоприятно влияют на эмоциональную сферу.
Стрельцы могут вести себя 15 ноября слишком эмоционально и доставить неприятности своему окружению и себе из-за этого. Как и Овнам, Глоба рекомендует Стрельцам отвлечься на домашние дела. Пустите свою энергию в мирное русло – переставьте мебель, сделайте генеральную уборку дома. И не забудьте про домашних питомцев, им потребуется внимание.
Источник: rsute.ru.