Тамара Глоба: что нужно делать 15 ноября Овнам, Львам и Стрельцам – как избежать бед

Астролог Тамара Глоба предостерегла огненные знаки зодиака 15 ноября от необдуманных поступков и рассказала, что нужно делать им, чтобы не натворить бед.

Овнам нужно постараться не допустить возвращения в свою жизнь людей, которые уже когда-то разочаровывали. Они хотят вновь вторгнуться в ваше доверие, сторонитесь их. Займитесь чем-то земным и понятным, например, уборкой дома. Это отвлечет и позволит расслабиться.

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