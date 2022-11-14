Декабрь 2022-го и начало 2023 года! Тамара Глоба предрекла россиянам новую череду бед после затишья

Тамара Глоба дала понять, что не возлагает на 2023 год больших надежд, если говорить о четком и ясном урегулировании всех конфликтных ситуаций. Ждать, что все вдруг встанет на свои места, не приходится. И только в 2026-м возможны первые позитивные влияния, которые приведут к открытому миру на дружественной основе.

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Говоря о том, каким будет год Водяного Кролика, астролог поделилась суждением, что 2023-й станет самым сложным за последнюю тройку лет. Таким образом прошедшие 2021-й и 2022 год покажутся сказкой. Лето нынешнего года выдалась относительно спокойным. Однако затишье нельзя назвать вечным.

«Новые конфликты, которые могут возникнуть и будут очень серьезными, — это будет период конца года. Ноябрь, декабрь особенно. И это начало 2023 года», — пояснила Тамара Глоба, предрекая новую череду бед.

По материалам YouTube-проекта «Стрелец-молодец».