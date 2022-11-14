Март 2023-го будет таким! Володина заговорила о страхах и ощущении бессмысленности происходящего

Василиса Володина дала свежий прогноз на ноябрь, затронув и процессы, которые будут актуальны весной 2023 года. На текущей неделе с 14 по 20 ноября снова возникнут старые страхи, появится ощущение бессмысленности происходящего и острое непонимание того, что сейчас происходит и зачем. Так, неопределенное будущее будет довлеть тревожностью и не даст расслабиться.

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Все эти эмоции зашкаливали в первой половине октября.

«Если вас накрывало (тогда. — Прим. ред.), то и сейчас вполне можно ожидать (того же). В марте будет третий проход этого аспекта», — уточнила Володина, говоря именно о том эмоциональном состоянии, который будет преобладать весной.

В этот период придется запастись терпением, главное — сохранять спокойствие и беречь свои нервы. Судя по всему, все тревоги ноября вновь напомнят о себе в марте 2023 года.

В делах на неделе с 14 по 20 ноября возможен откат назад, отмена принятых еще в прошлом месяце решений или их пересмотр, повтор в искажении. А вот итогов астролог советует ждать в середине марта.