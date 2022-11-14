Василиса Володина предрекла, какими событиями аукнется весна 2023 года

Василиса Володина дала понять, что говорить о каком-то четком пути еще рано. Именно поэтому так важна весна 2023 года. Этот период ознаменуется вторым за последние полгода коридором затмений. Так, весной будут приняты решения стратегического характера. Возможно, что только после этого появится какая-то ясность.
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«Весной стоит ждать не важных, а важнейших, краеугольных, определяющих дальнейших ход жизни событий», — пишет Василиса Володина в своем Telegram-канале.
Ранее астролог дала прогноз, когда разрешатся сегодняшние события и дела.