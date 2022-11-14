Тамара Глоба назвала два знака зодиака, которым повезет в любви: душа будет петь

Астролог Тамара Глоба в своем любовном астрологическом прогнозе на 14 ноября назвала два знака зодиака, которым явно повезет в амурном деле.

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Львы-одиночки насладятся в этот день любовью в полной мере. Их ждет очень насыщенное времяпровождение с представителем (или представительницей) противоположного пола.

Есть большой шанс встретить свою вторую половинку. Скорее всего она будет очень непохожей на других, чем и привлечет к себе внимание. Если Лев сумеет себя проявить, как нужно, то эта встреча способна стать судьбоносной.

Весы давно идут к своей цели и 14 ноября увидят плоды своего труда. Астролог считает, что Весы улучшат свои отношения со второй половинкой, представители знака ощутят к себе доверие и тепло.

Глоба не советует останавливаться на достигнутом и продолжать движение в ту же сторону. Весы на верном пути, нет сомнений.

Источник: rsute.ru.