Глоба: этот знак зодиака должен открыто сказать о чувствах или об окончании отношений — зачем

Астролог Тамара Глоба в своем гороскопе на 14 ноября посоветовала Овнам наконец-то сделать паузу и разобраться в своих амурных делах. Время настало, и дальше идти уже некуда.
Разобраться в любовных отношениях Овнам нужно как можно скорее. И если представители этого знака зодиака чувствуют, что идти дальше явно не стоит, то нужно прислушаться к внутреннему голосу.
Тамара Глоба предлагает не юлить, а открыто высказать все, как есть на душе. Астролог считает, что если двигаться дальше в этих сомнительных отношениях, то положение только усугубится для Овнов и никто в этой связи счастливым не будет.
Источник: rsute.ru