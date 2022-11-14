17 ноября – день силы: астрологи советуют изменить жизнь именно сейчас (что можно сделать)

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С 17 ноября (это особенно сильный день) и включительно до 6 декабря те, кто планировал изменить свою жизнь, могут смело браться за намеченное. Звезды этому способствуют, так что смело беритесь за обновления.

Полезно изменить в этот период обстановку каждому: поменять работу, найти новое занятие по душе, отправиться в путешествие и так далее.

Астрологи советуют больше уделять внимания деталям, возможно, именно они подскажут вам верный путь.

Источник: slovofraza.com.