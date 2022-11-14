Энергия забьет ключом! Знак зодиака, который свернет горы на неделе с 13 по 20 ноября

Астролог Алена Григ дала прогноз на неделю с 14 по 20 ноября, назвав знак зодиака, который может впасть в состояние легкой апатии. Однако в таком вялом настроении люди, рожденные под этим созвездием, будут пребывать недолго. Уже в середине недели они воспрянут духом и смогут свернуть горы.

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«Девы, всегда отличающиеся бодростью и активностью, в начале этой недели почувствуют резкий спад работоспособности. Ничего страшного в этом нет - уже с середины недели энергия снова забьет ключом, а вы сможете трудиться на пределе своих возможностей. Все самые важные дела перенесите на четверг и пятницу», - добавила астролог.

По материалам 7days