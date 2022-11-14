Шанс громко заявить о себе начальству! Знак зодиака - абсолютный везунчик на неделе с 14 по 20 ноября

Астролог Алена Григ дала прогноз на неделю с 14 по 20 ноября. Везунчиком определенно станет тот, кто сумеет воспользоваться появившимися возможностями. Одному знаку зодиака, проявившему трудолюбие, удастся справиться со всеми делами и выстроить планы на будущее. О ком речь? И это Тельцы.

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«Тельцов ожидает прекрасная во всех отношениях пятидневка. Используйте эти будни по-максимуму: генерируйте новые идеи, стройте долгосрочные планы, проводите важные переговоры и беритесь за самые сложные дела. А если хотите громко заявить о себе начальству, то лучше это сделать в среду», - добавила астролог.

По материалам 7days