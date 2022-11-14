Электростанция и мост в опасности: астролог назвала беды, которые нам ждать в ближайшее время

В программе «Доброе утро» канала «Россия 1» астролог Юлия Урусэль дала свой прогноз на неделю с 14 по 20 ноября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Астролог предупредила зрителей, что на международной арене могут проявиться ситуации, связанные с газом, нефтью, газопроводом, трубопроводом, какими-либо сооружениями, мостами или электростанциями.

Также Юлия Урусэль не исключила встречи с мошенниками, случаи обманов, велика вероятность стать жертвой авантюристов.