Гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября для всех знаков зодиака

Главная астрологическая новость недели – разворот Юпитера из ретроградного движения в прямое. И это отличные новости. Юпитер – планета благодати, расширения, щедрости. Пока он был ретроградным, многие дела не шли, теперь же ситуация меняется, и успех, можно сказать, выходит на взлетную полосу и начинает разгоняться.

Как отразится это и другие планетарные явления на разных знаках Зодиака – расскажет Teleprogramma.pro.

Стрелец

Стрельцов ожидает прекрасная неделя. У вас получается практически все. Важно только не впасть экстаз и сохранить связь реальностью, чтобы успехи не ушли как песок сквозь пальцы.

Любовь

Стрельцы окажутся в центре внимания противоположного пола. Может, конечно, случиться, что вас эта инициатива не заинтересует, но в целом неделя благоприятна для любви.

Финансы

В финансовых вопросах важно не ограничиваться устными договоренностями и все подтверждать документами и скреплять подписями.

Здоровье

У большинства Стрельцов сейчас прекрасное самочувствие, однако это не значит, что можно махнуть рукой на профилактику. Физкультура, здоровое питание и соблюдение режима дня – ваши верные товарищи.

Овен

Порой Овны все-таки на редкость эгоцентричны, совсем как дети. Сначала вы не реагируете на просьбы и потребности окружающих, а потом удивляетесь, почему с вами никто не разговаривает. Настройтесь на других людей тоже, и все будет хорошо. В остальном же неделя пустая для всего, кроме работы. На ней и стоит сконцентрироваться.

Телец

Тельцам, как и на прошлой неделе, не везет с деньгами. Шансы совершить ошибку в финансовой сфере очень высоки. Постарайтесь этого избежать. Зато к вам придет успех в отношениях. Это касается и романтической стороны жизни, деловой. Поэтому не рискуйте деньгами, а развивайте взаимоотношения – достигнете высот.

Близнецы

Неделя достаточно ровная и стабильная. Дела идут, работа работается, отношения более-менее в норме. Но тут на арену выходит ваше умение все испортить каким-то опрометчивым поступком. Почти любые проблемы этой неделе вы организуете себе сами. Поэтому сначала семь раз отмерьте, прежде чем делать хоть какой-то шаг.

Рак

Раков ждет неделя без потрясений, и она скорее благоприятная, чем нет. Надо только соблюдать два правила: не тратьте время на людей, которые не готовы потратить его на вас, и не принимайте радикальных решений, сейчас они скорее всего приведут к неприятным результатам. В выходные отдыхайте, общайтесь с друзьями и родными, занимайтесь любимым делом.

Лев

Наконец-то Львы могут вздохнуть свободнее. Юпитер принесет вам хорошие перемены во многих сферах. Если вас тяготили отношения, вы давно хотели сменить работу или избавится от чего-то изжившего себя, – со второй половины недели наступает благоприятное для этого время.

Дева

Девам предстоит не самая лучшая неделя. И на работе какие-то проблемы, и в отношениях недопонимание и склоки, и с деньгами не слава богу. Ситуация выходит из-под контроля, и все это страшно вас нервирует. Что вам нужно сделать, так это собраться. Из всех неприятностей есть выход, и только такие внимательные люди, как вы, сумеете его увидеть.

Весы

Благоприятные тенденции, взявшие начало на прошлой неделе, продолжаются. На этой неделе еще рано делать какие-то решительные шаги, принимать важные решения и что-то кардинально менять в своей жизни. Кроме случаев, когда вы избавляетесь от того, что висело на вас мучительным мертвым грузом. Настройтесь на позитив – неделя хорошая.

Скорпион

Скорпионов порадовать особо нечем. В отношениях с людьми у вас не лучший период. Есть такая вероятность, что ваш партнер решит, что ему пора пойти дальше, и оставит вас. Не расстраивайтесь. Может оказаться, что он ошибся, и захочет к вам вернуться. И тогда уже вы будете решать, принять его или нет.

Козерог

Благоприятная неделя, несущая положительную динамику. Козероги уверенно держат бразды правления в своих опытных руках. Вы прекрасно контролируете ситуацию. Пока не принимайте важных решений, пусть все идет своим чередом под вашим чутким руководством.

Водолей

Работа у Водолеев идет в году. Если у вас собственный бизнес, он тоже весьма успешен. В других сферах жизни все ни шатки ни валко, и скорее уныло, чем хорошо. Есть опасность совершения финансовых ошибок. Поэтому посвятите больше времени работе и карьере, которые вас порадуют.

Рыбы

Рыбы – одни из основных счастливчиков недели. Вам удается буквально все. Пользуйтесь моментом! Главное, пока не принимайте крупных решений и не делайте значительных шагов. И еще: перепроверяйте все документы, информацию, подписи, и – с особой тщательностью – партнеров. Аферисты и просто нечестные люди вам ни к чему.