Главное — раскусить обман! Каких глупых ошибок стоит избегать всем знакам зодиака 15 ноября

Первая неделя после коридора затмений обещает стать смутной. С одной стороны ожидается легкое облегчение, а с другой — на первый план выйдут тревоги и страхи, которые были ощутимы еще в октябре.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Астролог Елена Мун поделилась свежим прогнозом на вторник, 15 ноября, дав совет всем знакам зодиака. Что нельзя делать в этот день? Главное — остерегаться обмана.

«Хороший день для переговоров, обсуждения проектов, обмена мнениями. Будьте осторожны: есть опасность легко поддаться чужому влиянию, обмануться. Поездки будут продуктивны, а деловые командировки принесут успех. Знакомства, связи этого дня будут полезны и продуктивны. Постарайтесь решить максимум деловых вопросов в этот день», — добавила астролог.

По материалам Vnimanie.pro