«Прямо с утра прогремит»: жуткий прогноз дала астролог Урусэль

Астролог и эксперт канала «Россия 1» Юлия Урусэль дала прогноз на 14 ноября, расстроив некоторых россиян.
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«В понедельник прямо с утра прогремит тяжелый аспект Луны с Плутоном. Что может дать провокационные ситуации в быту и на работе в первой половине дня. Одним неприятные разговоры, другим столкновения с авторитетами или высокое давление», - написала она жутковатые слова в своем телеграме.
Однако астролог посоветовала не спешить с выводами и расстраиваться заранее. Она рекомендовала не обижаться и ни в коем случае не торопиться увольняться на эмоциях с работы.
Необходимо взять себя в руки, проанализировать возникшую ситуацию и просто принять ее к сведению. Уже во второй половине дня энергии поменяются.
«Нам захочется продемонстрировать окружающим свою экспертность. Не скромничайте, а расскажите своим коллегам или руководству о своих достижениях и успехах», - добавила Урусэль.