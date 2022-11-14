«Прямо с утра прогремит»: жуткий прогноз дала астролог Урусэль

Астролог и эксперт канала «Россия 1» Юлия Урусэль дала прогноз на 14 ноября, расстроив некоторых россиян.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«В понедельник прямо с утра прогремит тяжелый аспект Луны с Плутоном. Что может дать провокационные ситуации в быту и на работе в первой половине дня. Одним неприятные разговоры, другим столкновения с авторитетами или высокое давление», - написала она жутковатые слова в своем телеграме.

Однако астролог посоветовала не спешить с выводами и расстраиваться заранее. Она рекомендовала не обижаться и ни в коем случае не торопиться увольняться на эмоциях с работы.

Необходимо взять себя в руки, проанализировать возникшую ситуацию и просто принять ее к сведению. Уже во второй половине дня энергии поменяются.

«Нам захочется продемонстрировать окружающим свою экспертность. Не скромничайте, а расскажите своим коллегам или руководству о своих достижениях и успехах», - добавила Урусэль.