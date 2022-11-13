Развязка сегодняшней суеты! Василиса Володина дала четкий прогноз, какой будет весна 2023 года

Василиса Володина предрекла, какой будет весна 2023 года. Так, астролог намекнула, что сегодняшние события, ворвавшиеся в калейдоскоп будней из октября, аукнутся и через полгода. В марте будет подведен итог. Своего рода развязка тех дел, которые выпадут на середину ноября.

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«Возможен откат назад, отмена принятых тогда решений, их пересмотр, повтор в искаженном, гротескном варианте. Итогов ждем к середине марта», - уточнила Володина в своем Telegram-канале.

Так, речь шла о событиях на неделе с 14 по 20 ноября.