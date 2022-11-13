Ноябрь 2022-го - искажение, а март 2023-го - итог! Володина вычислила, когда разрешатся сегодняшние цели

Василиса Володина в своем Telegram-канале дала понять, что будущая неделя с 14 по 20 ноября сделает актуальной важные темы и дела еще первой половины октября.

Это и общественные, и личные аспекты. Таким образом, возможен откат назад, отмена принятых в тот период решений, их пересмотр и повтор, но уже в искаженном гротескном варианте. Причем итоги будут подведены весной 2023 года. А если быть точнее в марте.

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«Весной стоит ждать не важных, а важнейших, краеугольных, определяющих дальнейших ход жизни событий. Но еще раньше будут просто важные, например, в предновогодние дни», - добавила Володина.

Ранее астролог дала прогноз, какой будет неделя с 14 по 20 ноября.