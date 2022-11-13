Начало богато на радости! Володина обозначила, какой будет неделя с 14 по 20 ноября

Василиса Володина в своем Telegram-канале дала свежий прогноз, заверив, что на неделе с 14 по 20 ноября есть риск окунутся в страхи, ощущение бессмысленности происходящего и острое непонимание того, что происходит.

Это своеобразное эхо из прошлого. О себя напомнит болезненные процессы первой половины октября, которые происходили на квадрате Марса к Нептуну.

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При этом стоит также ждать и приятных событий. Начало недели обещает стать богатым на небольшие радости. Астролог советует проявить душевное тепло друг к другу.