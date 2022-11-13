События будут краеугольными! Володина назвала время, когда предрешится ход жизни в 2023 году

Василиса Володина в своем Telegram-канале дала свежий прогноз на весну 2023 года. Так, в этот период, как считает астролог, стоит ждать не важных, а важнейших, краеугольных, определяющих событий, которые предрешат дальнейший ход жизни.

Кстати, предновогодние дни ознаменуются не менее важными процессами.

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Так, говоря о ближайших датах, будущей неделе с 14 по 20 ноября, астролог дала понять, что все вспомнят эмоции, которые всплывали в первой половине октября. На этом фоне могут появиться страхи, острое непонимание того, что сейчас происходит.

Все это аукнется и в марте 2023 года. Весной будет третий подход этого аспекта, если говорить именно об эмоциях.

«Вроде бы приняли итоги «тяжелых, но вынужденных решений», но неопределенное будущее не дает расслабиться», - уточнила Володина.

Ранее астролог дала прогноз относительно того, как будут складываться дела на неделе после коридора затмений.