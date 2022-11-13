В делах откат назад! Искажение: Володина дала прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 ноября

Василиса Володина в своем Telegram-канале дала прогноз на будущую неделю с 14 по 20 ноября. Эти общие сведения могут стать полезными представителям всех знаков зодиака.

Так, этот период после коридора затмений с одной стороны дарит надежду на эмоциональное облечение, а с другой - вполне вероятно обострение тревожности на фоне неопределенности.

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Аукнутся болезненные процессы первой половины октября. Так что расслабиться пока не получается.

«Опять окунает нас в страхи, ощущение бессмысленности происходящего и острое непонимание того, а что вообще происходит, почему и зачем?» - отметила Володина.

На уровне событий неделя с 14 по 20 ноября вернет нас к самым важным темам и делам начала октября.