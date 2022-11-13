Володина назвала главное переломное время в 2023 году - и это не январь

Василиса Володина в свежем интервью обозначила переломное время нового 2023 года, который станет своеобразной развилкой. Этот период напрямую связан со вторым за последние полгода коридором затмений. О каком времени года идет речь? И это вовсе не зима, январь или февраль.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Так, очередной коридор затмений выпадет на весну 2023 года. Это время принятия стратегических решений. Астролог дала понять, что смягчение сегодняшних конфронтаций ждать не приходится. Наоборот, возможно усиление существующей активности - это период всплеска. А уже после можно надеяться на временное затишье.

«Надеюсь это будет судьбоносной точкой в смысле понимания, куда движутся события. Впервые с 24 февраля», - добавила Володина.

По материалам Parents