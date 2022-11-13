«Какой шаг ни сделай - последствия ведут к ухудшению»: Володина предрекла россиянам череду сложностей

Василиса Володина в свежем интервью дала прогноз, чего ждать после коридора затмений. Этот период затронул даты с 23 октября по 10 ноября. Так, астролог уточнила, что прошедшее явление - это вовсе не точка дна. А скорее вектор, который может повернуть либо к лучшему, либо к худшему. Тут выбор зависит от каждого.

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При этом нынешняя ситуация едва ли ведет к позитивным реалиям.

«Какой шаг ни сделай, последствия ведут либо к ухудшению, либо к «все очень сложно», - добавила Володина, намекнув, что пока долгожданный просвет так и не забрезжил.

Так что едва ли в ближайшее время стоит ждать облегчения.

Астролог заверила, что после коридора затмений пройдет еще от десяти до двух недель, прежде чем наступит ясность, как все будет развиваться дальше. В такой «шторм» лучше всего проявлять спокойствие.

По материалам Woman.ru