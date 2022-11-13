Володина успокоила один знак зодиака, который потеряет деньги: все уладится

Василиса Володина в своем гороскопе на 13 ноября заявила, что Овны испытают финансовые трудности.

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Однако представители этого знака зодиака не должны волноваться и лезть из кожи. чтобы разрешить проблему. Лучше им расслабиться и осознать, что иногда торопиться не стоит.

По словам астролога, все будет продвигаться своим чередом, не нужно пытаться что-то быстро поменять. Потом к Овнам придет осознание, насколько правильным было это решение.

Также астролог не советовала Овнам вступать в споры, поскольку они в любом случае окажутся бесполезными для них. Уж лучше поберечь нервы и репутацию.

Источник: rsute.ru.