Горы свернет и начальство укротит! Везунчик знак зодиака - король судьбы на неделе с 14 по 20 ноября

Какой знак зодиака станет главным везунчиком на будущей неделе? Рожденным под этим созвездием удастся воплотить в жизнь самые смелые и грандиозные планы. Удача будет следовать за ними по пятам. А небесные светила одарят своей поддержкой.

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Для Скорпионов неделя с 14 по 20 ноября выдастся мощной. Так, энергетический потенциал людей, рожденных под этим созвездием, будем исключительно высок, и даже собственными силами им удастся добиться очень и очень многого.

При этом, если Скорпионы захотят заручиться поддержкой, то и она не заставит себя ждать - для общения с начальством и важными персонами момент тоже чрезвычайно благоприятный. Словом, самое время для больших дел.

По материалам 7days