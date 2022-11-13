Тамара Глоба вычислила самое тяжелое время года в смутном 2023 году

Тамара Глоба дала понять, что новый 2023 год будет наиболее тревожным. Смутные времена пока не отступят. Первые позитивные перемены возможны только через 2-2,5 года.

Каким же станет тревожный 2023 год? Это самый трудный период в последней тройке лет, который будет отличаться критическими событиями. К существующим проблемам и конфронтациям добавятся еще и природные катаклизмы - наводнения и землетрясения.

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Тяжелым временем года в 2023-м выдастся весна и осень. Так как в это время будет особенно сложно с переездами, путешествиями - многие страны могут попросту закрыть свои границы.

Такие ограничения сохранятся вплоть до начала 2024-го. А уже во второй половине года возможны первые серьезные перемены.

По материалам YouTube-проекта «Стрелец-молодец»