Тамара Глоба вычислила самое тяжелое время года в смутном 2023 году

Тамара Глоба. Фото: кадр из видео, скриншот

Каким будет год Водяного Кролика?

Тамара Глоба дала понять, что новый 2023 год будет наиболее тревожным. Смутные времена пока не отступят. Первые позитивные перемены возможны только через 2-2,5 года.

Каким же станет тревожный 2023 год? Это самый трудный период в последней тройке лет, который будет отличаться критическими событиями. К существующим проблемам и конфронтациям добавятся еще и природные катаклизмы - наводнения и землетрясения.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Тяжелым временем года в 2023-м выдастся весна и осень. Так как в это время будет особенно сложно с переездами, путешествиями - многие страны могут попросту закрыть свои границы.

Такие ограничения сохранятся вплоть до начала 2024-го. А уже во второй половине года возможны первые серьезные перемены.

По материалам YouTube-проекта «Стрелец-молодец»

Читайте также