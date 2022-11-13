Володина: какому знаку зодиака нужно проявить максимум осторожности – рядом с вами опасный человек

Астролог Василиса Володина, рассказывая гороскоп на 13 ноября, предостерегла Близнецов от нехороших людей, которые могут негативно повлиять на представителей этого знака зодиака.

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По словам эксперта, Близнецам нужно проявить максимальную осторожность с новыми знакомыми. Велика вероятность того, что они вовсе не те, за кого себя выдают.

Лучше уделить больше внимания старым проверенным друзьям, которые помогут им расслабиться и забыть про неприятности. Вот от них Близнецы неприятностей не увидят.

Володина также рекомендовала подходить ко всем задачам творчески и не поддаваться меланхоличному влиянию настроения. Если его перебороть, день будет очень плодотворным.

Источник: rsute.ru.