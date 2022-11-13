К каким людям чаще приходит удача, рассказала Володина - ищем себя

Астролог Василиса Володина рассказала своим подписчикам в Telegram-канале, что существует два типа удачливых людей.

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По мнению известной телеведущей, везет тем, кто живет, как живется, особых усилий не предпринимает, но звезды для него удачно складываются. Он оказывается в нужное время в нужный час. Просто везунчик.

Однако есть и второй тип, когда человек старается и у него действительно многое получается. А все потому, что он использовал те возможности, которые ему дала судьба. Володина уверена, что этот тип имеет больше шансов встретить свою удачу.