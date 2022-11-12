Астролог о декабре 2022 года: «Будут моменты, которые мы не планировали»

Совсем скоро наступит последний месяц года, и астрологи успокаивают, что в декабре будет меньше страстей, чем в ноябре. Самый стабильный период наступит в третью декаду месяца, однако совсем без сюрпризов не обойдется.

По мнению оракулов, с точки зрения личных отношений могут быть на удивление яркие моменты, которые мы не планировали. Это может принести проблемы тем, кто не готов адаптироваться к происходящему.

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Звезды советуют не планировать на конец года ничего критически важного. Надо отдохнуть и отпустить ситуацию, передает astroscope.ru.