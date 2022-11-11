Ждем умиротворения: астрологи дали прогноз на 2023 год — пушистый Кролик очень мил

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Этот пушистик порадует людей своим добродушием и миролюбием. Астрологи полагают, что беды сойдут на нет и картина прояснится, станет более жизнеутверждающей. Политики смогут договориться.

В семьях тоже наступит покой, ссоры забудутся. Мужчины обретут вторые половинки, женщины задумаются о потомстве — велика вероятность появления детей.

Астрологи советуют встречать год Кролика в одежде серого, зеленого, голубого и бежевого оттенков.