Ждем умиротворения: астрологи дали прогноз на 2023 год — пушистый Кролик очень мил

Не стоит напоминать, насколько сложным был и пока остается год Тигра. Впрочем, астрологи заранее говорили, что 2022 год будет непростым, теперь же, сообщает КП, наступает более спокойный год Кролика.
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Этот пушистик порадует людей своим добродушием и миролюбием. Астрологи полагают, что беды сойдут на нет и картина прояснится, станет более жизнеутверждающей. Политики смогут договориться.
В семьях тоже наступит покой, ссоры забудутся. Мужчины обретут вторые половинки, женщины задумаются о потомстве — велика вероятность появления детей.
Астрологи советуют встречать год Кролика в одежде серого, зеленого, голубого и бежевого оттенков.