Деньги потекут рекой! Три знака зодиака — короли судьбы на неделе с 16 по 21 ноября

Астролог Людмила Митрохина назвала три знака зодиака – счастливчика, которым удастся добиться немалых высот на неделе с 16 по 21 ноября. Их ждет карьерных рост и возможность подзаработать.
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Достичь долгожданного баланса между работой и личной жизнью удастся Козерогам. Представители этого зодиакального круга очень долго трудились и все-таки добились успеха. Их энергии хватит для достижения самых высоких целей.
При этом в период с 16 по 21 ноября рожденные под этим созвездием не будут чувствовать усталость.
Совет: не бойтесь просить повышение или премии у начальства. Ваши старания будут вознаграждены.
Выдохнуть с облегчением и вновь заняться делами в свое удовольствие смогут и Овны. С 16 ноября люди, рожденные под этим созвездием, настоящие короли своей судьбы: деньги потекут рекой, начальство будет хвалить и превозносить их достоинства, а в личной жизни намечается долгожданный штиль.
Совет: те, кто находится в поисках работы должны внимательно относиться к советам знакомых.
Стрельцы обретут влиятельных покровителей, которые помогут им реализовать перспективные проекты. Им стоит всерьез рассмотреть варианты собственного бизнеса, сейчас наиболее подходящее для этого время. Да и вознаграждение за труды не заставят себя долго ждать.
Совет: не стоит возлагать свою ответственность на третьи лица.
По материалам 7days