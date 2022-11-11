Деньги потекут рекой! Три знака зодиака — короли судьбы на неделе с 16 по 21 ноября

Астролог Людмила Митрохина назвала три знака зодиака – счастливчика, которым удастся добиться немалых высот на неделе с 16 по 21 ноября. Их ждет карьерных рост и возможность подзаработать.

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Достичь долгожданного баланса между работой и личной жизнью удастся Козерогам. Представители этого зодиакального круга очень долго трудились и все-таки добились успеха. Их энергии хватит для достижения самых высоких целей.

При этом в период с 16 по 21 ноября рожденные под этим созвездием не будут чувствовать усталость.

Совет: не бойтесь просить повышение или премии у начальства. Ваши старания будут вознаграждены.