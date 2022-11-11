В 2023-м конфронтация усилится, а 2025-й даст выдохнуть! Володина вычислила год первой передышки

Василиса Володина в свежем прогнозе на год Водяного Кролика дала понять, что не возлагает на него больших надежд, если речь идет об урегулировании и затихании всех бед.

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Так, астролог считает, что весна 2023 года обещает быть бурной. Период может принести усиление всех конфронтаций на фоне всплеска. К тому же, на это время выпадет второй коридор затмений за последние полгода. Все решения, которые будут приняты весной могут оказаться стратегически важными. Ждать затишья пока не приходится.

«До 2025 года лучше не будет», - добавила Володина, намекнув, что именно этот период даст возможность спокойно выдохнуть.

При этом астролога дала понять, что легкое послабление можно ждать и в 2024 году. При самом позитивном прогнозе.

По материалам Parents