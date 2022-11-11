Какой знак 11 ноября предскажет вашу судьбу: это заметит каждый

11 ноября считается у мистиков днем силы, эта дата зеркальная - 11.11. Астролог и эксперт телешоу на «России 1» Юлия Урусэль рассказала об этом своим поклонникам в Telegram-канале.

«А вы знаете, что 11.11 открывается портал с космосом и перед нами открываются новые возможности?» - спросила астролог.

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Она посоветовала фолловерам воспользоваться силой этого интересного дня.

По словам Юлии Урусэль, космос будет подавать людям знаки в пятницу, нужно их увидеть и поступить так, как они «советуют». Тем более, сделать это будет очень просто – нужно лишь внимательно отнестись к информации, которая придет 11 ноября через Всемирную паутину.

«Через Интернет придет масса подсказок, обращайте внимание на всплывающие уведомления», - сказала астролог.

Она посоветовала в этот день больше переписываться в Сети и обмениваться информацией.