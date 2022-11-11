Последние 7 месяцев - стресс высокой интенсивности: Володина - о том, как вести себя, чтобы «не убить ресурс»

Василиса Володина дала понять, что за последние 7 месяцев постоянно происходят изменения и к этому очень сложно привыкнуть. Эти метаморфозы можно назвать глобальными - они касаются всей страны и привычного уклада жизни. И конца этим переменам пока не видно. Закрытие магазинов, уход компаний с рынка, скачки курса валют.

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«Мы имеем дело с растянутым во времени стрессом, причем стрессом высокой интенсивности», - считает астролог.

Этот период, как считает Василиса Володина, надо прожить так, чтобы не убить ресурс. Главное сейчас — беречь силы.

Правильное поведение в такой ситуации — то, что наносит наименьший вред психике.

По материалам Parents