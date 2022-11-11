Тайные мысли любимых выйдут наружу! Астролог Мун дала прогноз всем знакам зодиака на 12 ноября

Астролог Елена Мун в свежем ноябрьском прогнозе рассказала, что ждать от субботы. Так, 12 ноября станет тем сам днем, который принесет много положительных эмоций на фоне прошедшего непростого периода, связанного с коридором затмений. А некоторым счастливчикам удастся получить заряд положительной энергии надолго. Так что упускать такую возможность не стоит.

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Суббота, 12 ноября, хороший день для творческой работы, внедрения новых идей в рабочий процесс. Возрастет интуиция и повысится чувствительность.

«Вы сможете буквально считать мысли партнера, лишь только взглянув на него», - считает астролог.

Совет: суббота идеальный день для посещения выставок, концертов. А свидание может принести массу положительных эмоций

По материалам Vnimanie.pro