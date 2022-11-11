11 ноября — день зеркальной даты: как вести себя в это время

Астрологи выделяют в календарях так называемые «дни силы» и 11 ноября – как раз такой день.

У него интересные цифры 11.11. Даже обыватель заметит, что в нем из однерок складываются двойки и именно на двойку необходимо обратить внимание людям в пятницу. Она будет править миром в данный период.

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В пятницу астрологи советуют закончить начатые дела и посвятить день активной деятельности, не уклоняясь от прямых обязанностей.

Действовать нужно решительно и смело. Это вполне реально 11 ноября, поскольку в этот день многие ощутят себя особенно активным и эмоционально стойкими, что в дальнейшем позитивно скажется на судьбе.