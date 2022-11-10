Главное — не попадаться начальству на глаза! Астролог Мун дала прогноз всем знакам зодиака на 11 ноября

Астролог Елена Мун в свежем ноябрьском прогнозе предостерегла все знаки зодиака от возможных проблем. Речь зашла о событиях пятницы, 11 ноября.

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Так, астролог намекнула, что 11 ноября станет именно тем днем, когда на первый план могут выйти проблемы старших родственников и детей. На фоне подавленного состояния будет сложно достичь и внутренней гармонии.

«По возможности избегайте общения с начальством, людьми, от которых зависите: разговор не принесет положительных эмоций», — добавила астролог.

Совет: вечер пятницы лучше провести за просмотром любимого фильма, заказав пиццу и вкусные напитки.

По материалам Vnimanie.pro.